Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам до марта 2023 года

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года Фото: EPA

"Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом в Украине. Он был вызван вторжением Российской Федерации, которую поддерживает Республика Беларусь", – цитирует издание České noviny заявление министерства иностранных дел.

В ведомстве пояснили, что заявления на вид на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольства, "будут считаться неприемлемыми" и по ним не будет проводиться никаких разбирательств.

Запрет не касается краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии. Он также не распространяется на соискателей долгосрочного и постоянного вида на жительство для детей проживающих в Чехии иностранцев. Граждане РФ и Беларуси, которые уже имеют ВНЖ в Чехии, смогут его продлить, добавили в МИД.