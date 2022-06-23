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США отказались принять самолет для эвакуации российских дипломатов, Захарова пообещала "контрмеры асимметричного характера"

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Захарова обвинила США в планомерном разрушении двусторонних отношений
Захарова обвинила США в планомерном разрушении двусторонних отношений
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

США препятствуют вывозу сотрудников российских загранучреждений, не выдав разрешение на прилет в Соединенные Штаты спецрейса госавиации России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий Захаровой 22 июня опубликован на официальном сайте МИД России.

По мнению Захаровой, "речь идет о гуманитарной акции", поскольку самолет должен был прилететь за теми российскими дипломатами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца.

Отказ выдать разрешение российскому самолету дипломат назвала очередным враждебным шагом Вашингтона и пообещала, что "такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется".

"Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", – резюмировала Захарова.

Контекст:

Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что в сентябре 2021 года Госдепартамент США передал российской стороне список из 55 сотрудников дипмиссий, которым предписано покинуть страну. 27 сотрудников уехали из страны до 30 января, еще 28 человек должны были сделать это до 30 июня.

2 марта США закрыли свое воздушное пространство для всех российских самолетов, отреагировав на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден, речь транслировалась на YoutTube-канале "Голос Америки українською".

Теги: Россия, США, МИД, самолет, Госдепартамент США, МИД России, Вашингтон, эвакуация, война России против Украины, Мария Захарова, дипломаты
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