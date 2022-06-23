США отказались принять самолет для эвакуации российских дипломатов, Захарова пообещала "контрмеры асимметричного характера"

По мнению Захаровой, "речь идет о гуманитарной акции", поскольку самолет должен был прилететь за теми российскими дипломатами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца.

Отказ выдать разрешение российскому самолету дипломат назвала очередным враждебным шагом Вашингтона и пообещала, что "такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется".

"Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", – резюмировала Захарова.