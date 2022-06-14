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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия запретила въезд десяткам журналистов из BBC, Sky News, Guardian and Times

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Въезд запрещен представителям корпорации ВВС и других ведущих медиа
Въезд запрещен представителям корпорации ВВС и других ведущих медиа
Фото: ЕРА

Россия запретила въезд в страну 29 журналистам ведущих СМИ Великобритании, а также 20 военным и представителям оборонного комплекса. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном 14 июня на сайте ведомства.

Среди попавших в "стоп-лист" – журналисты, редакторы и обозреватели Sky News, BBC News, The Guardian, The Times и Daily Telegraph.

Российский МИД пишет, что запрет был введен в ответ на западные санкции и давление на российские государственные СМИ за рубежом.

"Вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях в Украине и на Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", – говорится в заявлении.

В числе политиков и лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, – заместитель министра обороны Джереми Куин, командующий ВМС Великобритании Бенджамин Ки, заместитель начальника Стратегического командования ВС Великобритании Роберт Магован, несколько депутатов Палаты общин британского парламента и топ-менеджеры компаний ВПК.

Они, по мнению дипломатического ведомства РФ, участвуют в принятии решений о поставках вооружений в Украину, "которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры".

Контекст:

Великобритания уже 24 февраля начала вводить санкции против российских компаний, правительство Джонсона системно осуществляет поставки оружия и гуманитарных грузов для Украины.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания "не остановится ни перед чем", чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над РФ.

Теги: Россия, СМИ, Великобритания, санкции, МИД России, запрет, журналисты, война России против Украины
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