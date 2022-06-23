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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На учениях в Гомельской области белорусские и российские военные будут отрабатывать диверсионно-разведывательную деятельность – Генштаб ВСУ

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По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек
По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

На учениях в Гомельской области белорусские и российские военные будут отрабатывать диверсионно-разведывательную деятельность. Об этом 23 июня в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, во время учений планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса.

"В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/346075101038908

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек, из которых 45 тыс. военнослужащих и 20 тыс. гражданского персонала. Около 290 тыс. человек находятся в запасе. 

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Министерство обороны Беларуси 8 июня объявило о проведении военных учений, в рамках которых были отработаны мероприятия "по переводу с мирного на военное время".

В конце мая называющий себя президентом Беларуси Александо Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, как была к 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, военные, война России против Украины, учения
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