На учениях в Гомельской области белорусские и российские военные будут отрабатывать диверсионно-разведывательную деятельность – Генштаб ВСУ

По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

"На волынском и полесском направлениях в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, во время учений планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса.

"В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности", – подчеркнули в Генштабе.

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