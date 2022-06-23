НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина

Киркоров замалчивают войну РФ против Украины, а Королева принимает участие в пропагандистских концертах Фото: koroleva__star / Instagram

В список в том числе включены российские артисты, в числе которых замалчивающий войну и поддержавший аннексию Крыма Филипп Киркоров и выступающая на концертах в поддержку войны против Украины певица украинского происхождения Наташа Королева (Наталия Порывай).

Также в санкционный список внесена Светлана Кривоногих, которую называют особой, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину. Ее активы оценивают в 7,7 млрд руб.