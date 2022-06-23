НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина

В список в том числе включены российские артисты, в числе которых замалчивающий войну и поддержавший аннексию Крыма Филипп Киркоров и выступающая на концертах в поддержку войны против Украины певица украинского происхождения Наташа Королева (Наталия Порывай).
Также в санкционный список внесена Светлана Кривоногих, которую называют особой, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину. Ее активы оценивают в 7,7 млрд руб.
Это 15-й список кандидатов на международные санкции, который НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины и Офис Генерального прокурора. Всего в списки внесено уже 15,5 тыс. физических и 3,7 тыс. юридических лиц.
Наташа Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.