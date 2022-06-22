"Он участвует в самом большом бою своей жизни". Ленокс Льюис высказался в годовщину боя с Виталием Кличко

Ленокс Льюис: Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно иметь большое мужество, но мужество отстаивать свою страну и сограждан требует другого уровня отваги и любви Фото: Lennox Lewis / Facebook

"В обычной ситуации 21 июня я бы написал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу отдать ему дань. Он участвует в самом большом бою в своей жизни, и его жертвы, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, а восхищение", – написал Льюис.

Он отметил мужество Кличко вне боксерского ринга.

"Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно иметь большое мужество, и, как бойцы, мы знаем, что каждый бой может быть для нас последним, но его мужество отстаивать свою страну и сограждан требует другого уровня отваги и любви. Поэтому 21 июня я отдаю дань тебе, мой друг Виталий. Пусть Бог бережет тебя и благословит миром, любовью и счастьем", – подытожил боксер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)