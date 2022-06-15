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Виталия Кличко наградят премией Артура Эша за мужество

Виталий Кличко: Для меня большая честь получить эту награду
Виталий Кличко: Для меня большая честь получить эту награду
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко удостоен премии Артура Эша за мужество, эту награду вручают от американского телеканала ESPN достойному представителю спортивного сообщества за его деятельность, которая выходит за пределы спорта и оказывает существенное влияние на мир, сообщает издание Boxing Scene.

"Уравновешенность и сила Виталия, когда его город и страна сталкиваются с непостижимыми испытаниями, намного превзошли невероятную решимость, которую он продемонстрировал как один из лучших чемпионов бокса в тяжелом весе. Его преданность народу Украины стала вдохновением для мира, а его храбрость – яркий пример стой кости людского духа. Для нас большая честь наградить его наградой Артура Эша за отвагу", – отметил исполнительный редактор ESPN Content Роб Кинг.

Издание подчеркивает, что Кличко стал центральной фигурой в защите своей страны, когда российские войска вторглись в Украину, и одним из лиц украинской стойкости, вдохновляя людей во всем мире. Вместе со своим братом Владимиром они пообещали взяться за оружие и вместе со своими согражданами защищать страну, пишет Boxing Scene. Виталий Кличко заявил, что воспринимает эту награду как признание мужества каждого украинца, который защищает свое государство.

"Для меня большая честь получить эту награду. Я убежден, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, который более трех месяцев мужественно противостоит российскому агрессору. Это награда для каждого, кто защищает независимость и свободу Украины", - подчеркнул он.

Церемония награждения состоится 20 июля.

Премия Артура Эша за отвагу – одна из самых выдающихся, престижных и известных наград в спорте, ранее ее присуждали таким звездам и деятелям, как Мухаммед Али, Нельсон Мандела и другим, отмечает издание.

Теги: Киев, Виталий Кличко, война России против Украины, награда
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