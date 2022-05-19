Почетный президент футбольного клуба "Рух" Козловский получил за помощь ВСУ "Знак почета"

"Это награда и благодарность за плодотворный труд на благо Вооруженных сил Украины и на благо нашего государства Украина", – сказал генерал-лейтенант Павел Ткачук, который вручил нагрудный "Знак почета" Козловскому от имени министра обороны.

Агентство отмечает, что за благотворительную деятельность и помощь Украине почетный президент футбольного клуба "Рух" получил в разные годы от президента и военных 15 наград.

"О таких вещах в такое время нужно говорить, потому что прежде всего мы должны своим примером показывать своим детям, как нужно любить страну, как ее нужно строить и что стоит делать для страны в такое тяжелое время. Это в первую очередь пример для моих родных детей, – отметил Козловский. – Конечно, это такое поощрение других бизнесменов, чтобы они были активными и в такое тяжелое время оставались вместе с народом Украины. В Украине и с народом Украины".

Авторы материала отметили, что на прошлой неделе он решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета и заявил, что во время полномасштабной войны в стране есть более актуальные дела, чем политика.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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