Свободовец Гутнык: Все 40 млн украинцев сегодня на фронте. Воздушная тревога – все идут в бомбоубежища. Закончилась тревога – все к работе

Гутнык: Важно, чтобы наши больницы лечили бойцов, а не тех, кто по неосторожности попал под обстрел Фото из личного архива

"Однажды в сторону Львова летели шесть ракет, две сбили, остальные смогли достичь целей во Львовской и Закарпатской областях, пострадали электросети украинской железной дороги. Инфраструктура восстанавливается. Но два человека получили осколочные ранения средней и легкой тяжести и были отправлены в больницу. Почему это произошло? Потому что горожане не пошли в бомбоубежища, хотя у нас уже много бомбоубежищ и они хорошо обустроены", – отметил собеседник.

По его словам, после этого ситуация изменилась.

"После этого случая я заметил: когда объявляется воздушная тревога, Львов пустеет. А несколько недель назад такого не было. "Ну, тревога, не о чем переживать", – говорили львовяне и шли по своим делам. Теперь все уже осознали, что в стране везде идет война. Важно, чтобы наши больницы лечили бойцов, а не тех, кто по неосторожности попал под обстрел. Более 40 млн украинцев в стране — и все на фронте. Если говорят: "Воздушная тревога", мы верим ВСУ, но все идут в бомбоубежища. Закончилась тревога – все к работе", – подчеркнул Гутнык.

Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж. Полный текст интервью