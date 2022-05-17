ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свободовец Гутнык: Все 40 млн украинцев сегодня на фронте. Воздушная тревога – все идут в бомбоубежища. Закончилась тревога – все к работе

Гутнык: Важно, чтобы наши больницы лечили бойцов, а не тех, кто по неосторожности попал под обстрел
Гутнык: Важно, чтобы наши больницы лечили бойцов, а не тех, кто по неосторожности попал под обстрел
Фото из личного архива

Если раньше львовяне игнорировали сигналы воздушной тревоги, то после того, как во время обстрела пострадали два человека, все жители стали ходить в бомбоубежища, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" депутат Львовского городского совета от ВО "Свобода", член центрального штаба сопротивления Львова и волонтер Андриян Гутнык.

"Однажды в сторону Львова летели шесть ракет, две сбили, остальные смогли достичь целей во Львовской и Закарпатской областях, пострадали электросети украинской железной дороги. Инфраструктура восстанавливается. Но два человека получили осколочные ранения средней и легкой тяжести и были отправлены в больницу. Почему это произошло? Потому что горожане не пошли в бомбоубежища, хотя у нас уже много бомбоубежищ и они хорошо обустроены", – отметил собеседник.

По его словам, после этого ситуация изменилась.

"После этого случая я заметил: когда объявляется воздушная тревога, Львов пустеет. А несколько недель назад такого не было. "Ну, тревога, не о чем переживать", – говорили львовяне и шли по своим делам. Теперь все уже осознали, что в стране везде идет война. Важно, чтобы наши больницы лечили бойцов, а не тех, кто по неосторожности попал под обстрел. Более 40 млн украинцев в стране — и все на фронте. Если говорят: "Воздушная тревога", мы верим ВСУ, но все идут в бомбоубежища. Закончилась тревога – все к работе", – подчеркнул Гутнык.

Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж. Полный текст интервью

Контекст:

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибли семь человек.

3 мая в результате ракетного удара во Львове были повреждены три электроподстанции. Вследствие обстрелов два человека получили ранения, около 250 тыс. человек остались без электроснабжения, были перебои в движении поездов.

В ночь на 17 мая мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что, по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: ВО Свобода, Львов, Украина, война, депутаты, бомбоубежище, больница, волонтеры, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, интервью, воздушная тревога, Андриян Гутнык
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