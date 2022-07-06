Европейский союз дзюдо отстранил спортсменов России и Беларуси от турниров

"Мы договорились с Федерацией дзюдо России, что не будет российского и белорусского участия в предстоящих мероприятиях Европейского союза дзюдо ни на взрослом, ни на юношеском уровнях", – заявил президент союза Ласло Тот.
Также союз закрыл свой офис в Москве, и теперь все финансовые операции организации будут осуществляться в главном офисе в Вене.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности, по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
В июне Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам на белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" в нейтральном статусе, сообщала пресс-служба организации. В ответ Федерация дзюдо Украины заявила, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.