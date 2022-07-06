Европейский союз дзюдо отстранил спортсменов России и Беларуси от турниров

"Мы договорились с Федерацией дзюдо России, что не будет российского и белорусского участия в предстоящих мероприятиях Европейского союза дзюдо ни на взрослом, ни на юношеском уровнях", – заявил президент союза Ласло Тот.

Также союз закрыл свой офис в Москве, и теперь все финансовые операции организации будут осуществляться в главном офисе в Вене.