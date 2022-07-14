ГОРДОН
 
 
МИР

В Стамбуле на переговорах по разблокировке экспорта украинского зерна договорились о создании координационного центра – глава минобороны Турции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На следующей неделе делегации Украины и России должны снова встретиться в Турции, отметил Акар
На следующей неделе делегации Украины и России должны снова встретиться в Турции, отметил Акар
Фото: EPA

На переговорах военных делегаций Турции, России, Украины при участии ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

Об этом 13 июля заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, его цитирует турецкое государственное агентство "Анадолу".

По словам Акара, на встрече "были согласованы основные технические вопросы", такие как "совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, и обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки".

Глава минобороны сообщил, что на следующей неделе делегации Украины и России должны снова встретиться в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соглашение.

Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна длились 1,5 часа.

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия".

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия". РФ пообещала "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс.

"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", – подчеркнул глава государства.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, переговоры, экспорт, угрозы, кризис, Стамбул, война России против Украины, корабли, Хулуси Акар, судоходство, соглашение, морские порты Украины, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (208429)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (139869)
3
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (120971)
4
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (118838)
5
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (117987)
6
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (109776)
7
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (97353)
8
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (61625)
 
 
 
 