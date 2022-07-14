В Стамбуле на переговорах по разблокировке экспорта украинского зерна договорились о создании координационного центра – глава минобороны Турции

На следующей неделе делегации Украины и России должны снова встретиться в Турции, отметил Акар Фото: EPA

Об этом 13 июля заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, его цитирует турецкое государственное агентство "Анадолу".

По словам Акара, на встрече "были согласованы основные технические вопросы", такие как "совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, и обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки".

Глава минобороны сообщил, что на следующей неделе делегации Украины и России должны снова встретиться в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соглашение.

Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна длились 1,5 часа.

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия".

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия". РФ пообещала "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс.

"Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", – подчеркнул глава государства.