Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса – Зеленский

Об этом 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский со ссылкой на представителей украинской делегации.
"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия, – сказал президент. – Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру. Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса".
Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна прошли в Стамбуле, они длились 1,5 часа.
По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия".
Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия". РФ пообещала "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты.