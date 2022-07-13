Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса – Зеленский

Об этом 13 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский со ссылкой на представителей украинской делегации.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия, – сказал президент. – Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру. Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса".

Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна прошли в Стамбуле, они длились 1,5 часа.

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия".

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия". РФ пообещала "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".