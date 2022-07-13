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Россия согласилась обеспечить “зерновой коридор” для экспорта продовольствия из Украины – СМИ

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В Турции завершились переговоры Украины, России, Турции и ООН
В Турции завершились переговоры Украины, России, Турции и ООН
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

В Стамбуле (Турция) завершились переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна. Об этом 13 июля сообщило министерство обороны Турции в Twitter.

"Состоялась встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины с делегацией ООН по вопросам безопасной перевозки зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах", – говорится в сообщении. 

Как сообщило турецкое агентство Anadolu, встреча длилась 1,5 часа.

По данным агентства Reuters, Россия согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения РФ по поводу контрабанды оружия". 

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что Россия хочет инспектировать корабли, чтобы исключить “контрабандный привоз оружия“. РФ пообещала “содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна“.

Контекст:

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты.

Теги: Россия, Украина, Турция, переговоры, экспорт, Стамбул, блокада, российская агрессия, война России против Украины, встреча, зерно
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