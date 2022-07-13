Россия согласилась обеспечить “зерновой коридор” для экспорта продовольствия из Украины – СМИ

В Турции завершились переговоры Украины, России, Турции и ООН Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

"Состоялась встреча военных делегаций министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины с делегацией ООН по вопросам безопасной перевозки зерна и продовольствия, ожидающих в украинских портах", – говорится в сообщении.

Ukrayna limanlar * nda bekleyen tah * l ve g * da maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ili * kin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanl * klar * askerî heyetleri ile Birle * mi * Milletler heyeti aras * nda Kalender Kasr * ’nda gerçekle * en dörtlü toplant * sona erdi. https://t.co/OAPoFXp7ft — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) July 13, 2022

Как сообщило турецкое агентство Anadolu, встреча длилась 1,5 часа.

По данным агентства Reuters, Россия согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения РФ по поводу контрабанды оружия".

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что Россия хочет инспектировать корабли, чтобы исключить “контрабандный привоз оружия“. РФ пообещала “содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна“.