Украина и Россия “в двух шагах” от соглашения по экспорту украинского зерна – Кулеба

Он отметил, что “сейчас все зависит от России“, и если Москва действительно хочет открыть пути для поставок, Украина готова начать экспорт. Стороны находятся “в двух шагах от соглашения“, заявил Кулеба, уточнив, что необходимо только решить вопросы безопасности, “связанные с позицией России“.
Кулеба отметил, что интерес России в вопросе экспорта украинского зерна – “показать странам Африки и Азии, что она хочет спасти их от нехватки продовольствия“. В то же время министр считает, что Москва не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала зерно, потому что это принесет доходы с международных рынков и “сделает ее сильнее".
После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты.
13 июля в Стамбуле состоятся переговоры по вывозу украинского зерна с участием Украины, Турции, ООН и России.