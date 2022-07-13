Украина и Россия “в двух шагах” от соглашения по экспорту украинского зерна – Кулеба

13 июля в Стамбуле состоятся переговоры по экспорту украинского зерна с участием Украины, Турции, ООН и России Фото: EPA

Он отметил, что “сейчас все зависит от России“, и если Москва действительно хочет открыть пути для поставок, Украина готова начать экспорт. Стороны находятся “в двух шагах от соглашения“, заявил Кулеба, уточнив, что необходимо только решить вопросы безопасности, “связанные с позицией России“.

Кулеба отметил, что интерес России в вопросе экспорта украинского зерна – “показать странам Африки и Азии, что она хочет спасти их от нехватки продовольствия“. В то же время министр считает, что Москва не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала зерно, потому что это принесет доходы с международных рынков и “сделает ее сильнее".