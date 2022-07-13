В Стамбуле начались переговоры о разблокировке экспорта украинского зерна

Это первые переговоры Украины и России с официальными лицами ООН и Турции, направленные на то, чтобы выйти из "продовольственного кризиса", который спровоцирован блокадой экспорта украинского зерна со стороны РФ.
Как сообщало Министерство иностранных дел Украины, стороны должны обсудить функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. В МИД подчеркивали, ключевым элементом позиции украинской стороны "будут оставаться вопросы безопасности".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что "сейчас все зависит от России" и, если Москва действительно хочет открыть пути для поставок, Украина готова начать экспорт. По его мнению, Украина и Россия "в двух шагах" от окончательного решения.
После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты.