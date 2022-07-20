Путин озвучил условие для вывоза украинского зерна: хочет, чтобы не было ограничений на экспорт зерновых из РФ

Путин: Мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты Фото: ЕРА

Путин заявил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос экспорта продовольствия. По его словам, Турция и Эрдоган лично "много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна".

"Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Об этом мы договаривались изначально с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать", – заявил глава Кремля.

Он утверждает, что этому "никто не возражал до сих пор, в том числе и американские партнеры".

Путин заявил, что "ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами фактически сняты". Однако госсекретарь США Энтони Блинкен говорил еще 18 мая, что исключения из санкций для российских сельскохозяйственных товаров и удобрений создавали "намеренно и тщательно".

Глава Кремля продолжил: "Если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна".

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