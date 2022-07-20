Путин озвучил условие для вывоза украинского зерна: хочет, чтобы не было ограничений на экспорт зерновых из РФ

Путин заявил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос экспорта продовольствия. По его словам, Турция и Эрдоган лично "много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна".
"Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Об этом мы договаривались изначально с международными организациями. Они взяли на себя труд все это запакетировать", – заявил глава Кремля.
Он утверждает, что этому "никто не возражал до сих пор, в том числе и американские партнеры".
Путин заявил, что "ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами фактически сняты". Однако госсекретарь США Энтони Блинкен говорил еще 18 мая, что исключения из санкций для российских сельскохозяйственных товаров и удобрений создавали "намеренно и тщательно".
Глава Кремля продолжил: "Если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.