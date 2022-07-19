"Мы россиянам не верим". Ермак рассказал о единственной теме переговоров, которые ведут Украина и Россия

"Что касается переговоров с РФ, сегодня единственные происходящие переговоры – это переговоры по разблокированию наших портов. Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только с помощью посредничества ООН. Я общаюсь с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с россиянами не общаюсь", – сказал он.
Глава ОП отметил, что в этом направлении "есть определенный прогресс".
"Но для нас вопрос безопасности – номер один. Мы им [россиянам] точно не верим – это понятно", – подчеркнул Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.