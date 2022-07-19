"Мы россиянам не верим". Ермак рассказал о единственной теме переговоров, которые ведут Украина и Россия

"Что касается переговоров с РФ, сегодня единственные происходящие переговоры – это переговоры по разблокированию наших портов. Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только с помощью посредничества ООН. Я общаюсь с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с россиянами не общаюсь", – сказал он.

Глава ОП отметил, что в этом направлении "есть определенный прогресс".

"Но для нас вопрос безопасности – номер один. Мы им [россиянам] точно не верим – это понятно", – подчеркнул Ермак.

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