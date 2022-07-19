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"Мы россиянам не верим". Ермак рассказал о единственной теме переговоров, которые ведут Украина и Россия

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Ермак заявил, что с россиянами не общается
Ермак заявил, что с россиянами не общается
Фото: president.gov.ua

Украина ведет переговоры с открыто вторгшейся на ее территорию Россией только по поводу разблокирования морских портов. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил НВ в интервью, которое было опубликовано 19 июля.

"Что касается переговоров с РФ, сегодня единственные происходящие переговоры – это переговоры по разблокированию наших портов. Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только с помощью посредничества ООН. Я общаюсь с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, с россиянами не общаюсь", – сказал он.

Глава ОП отметил, что в этом направлении "есть определенный прогресс".

"Но для нас вопрос безопасности – номер один. Мы им [россиянам] точно не верим – это понятно", – подчеркнул Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, война, переговоры, вторжение, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Андрей Ермак, морские порты Украины, зерно
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