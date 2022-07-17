Боррель надеется, что переговоры позволят быстро решить вопрос заблокированного экспорта украинского зерна

Боррель отметил, что санкции ЕС не касаются экспорта российской пшеницы или удобрений.

"И до сих пор именно российская агрессия и блокада Черного моря не позволяют Украине экспортировать свою пшеницу. Мы надеемся, однако, что переговоры под руководством Ггенерального секретаря ООН позволят быстро решить этот вопрос. Я сообщил своим африканским коллегам, что мы готовы оказать им помощь в любых трудностях, с которыми они могут столкнуться в связи с нашими санкциями, призвав их не поддаваться лжи и дезинформации российских властей по этому вопросу", - заявил дипломат.

Боррель заявил, что на международном уровне идет "битва нарративов" о том, кто несет ответственность за глобальный продовольственный и энергетический кризис.

"Но настоящий ответ – положить конец войне, а этого можно добиться только уходом России с Украины. Я постоянно напоминаю всем нашим международным партнерам, что уважение территориальной целостности государств и неприменение силы не являются западными или европейскими принципами. Они являются основой всего международного права, и Россия их беспечно попирает. Принять такое нарушение означало бы открыть дверь закону джунглей в глобальном масштабе", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна 13 июля длились 1,5 часа. В минобороны Турции заявили, что было решено создать координационный центр в Стамбуле и организовать "совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия и обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки".

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия". Российские СМИ также сообщали, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс.