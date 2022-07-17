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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне будут в украинских портах наблюдать за погрузкой зерна, это предполагает договоренность об экспортном коридоре – турецкая газета

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"Совместный контроль" за процессом экспорта, о котором заявляли по итогам переговоров, означает присутствие россиян в украинских портах во время войны
"Совместный контроль" за процессом экспорта, о котором заявляли по итогам переговоров, означает присутствие россиян в украинских портах во время войны
Фото: depositphotos.com

На переговорах при участии ООН в Стамбуле 13 июля была достигнута договоренность о "зерновом коридоре", согласно которой в портах будут представители Турции, России и Украины. Об этом сообщила 15 июля газета Yeni Şafak со ссылкой на собственные источники.

Согласно достигнутому техническому соглашению, процесс экспорта из Украины зерновых и сельхозпродукции по Черному морю будет координироваться ООН.

В портах будут делегации, состоящие из представителей трех стран. Делегации будут следить за процессом на каждом этапе: от отправления судов из украинских портов до их прибытия в Стамбул.

Структура и деятельность координационного центра, который будет создан в Стамбуле, детали обеспечения безопасности судов будут уточнены на встрече на следующей неделе, на которой все четыре стороны (три страны и ООН) планируют подписать итоговое соглашение.

На переговорах было решено, что Украина разминирует свои порты для экспорта, она же будет определять маршрут следования судов с зерновыми.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна 13 июля длились 1,5 часа. В минобороны Турции заявили, что было решено создать координационный центр в Стамбуле и организовать "совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия и обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки".

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия". Российские СМИ также сообщали, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном. 

Теги: Россия, Турция, экспорт, Стамбул, война России против Украины, корабли, соглашение, морские порты Украины, море, зерно
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