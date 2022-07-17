Россияне будут в украинских портах наблюдать за погрузкой зерна, это предполагает договоренность об экспортном коридоре – турецкая газета

"Совместный контроль" за процессом экспорта, о котором заявляли по итогам переговоров, означает присутствие россиян в украинских портах во время войны Фото: depositphotos.com

Согласно достигнутому техническому соглашению, процесс экспорта из Украины зерновых и сельхозпродукции по Черному морю будет координироваться ООН.

В портах будут делегации, состоящие из представителей трех стран. Делегации будут следить за процессом на каждом этапе: от отправления судов из украинских портов до их прибытия в Стамбул.

Структура и деятельность координационного центра, который будет создан в Стамбуле, детали обеспечения безопасности судов будут уточнены на встрече на следующей неделе, на которой все четыре стороны (три страны и ООН) планируют подписать итоговое соглашение.

На переговорах было решено, что Украина разминирует свои порты для экспорта, она же будет определять маршрут следования судов с зерновыми.

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Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна 13 июля длились 1,5 часа. В минобороны Турции заявили, что было решено создать координационный центр в Стамбуле и организовать "совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия и обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки".

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия". Российские СМИ также сообщали, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс.