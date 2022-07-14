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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН о переговорах в Турции по экспорту украинского зерна: Был сделан важный шаг на пути к достижению всеобъемлющего соглашения

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Гутерриш: Мы увидели важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море
Гутерриш: Мы увидели важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна, которые прошли 13 июля в Стамбуле (Турция). Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Мы увидели важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальными кризисами, наконец, появился луч надежды. С самого начала войны я подчеркивал важность того, чтобы украинские и российские продукты питания и удобрения были доступны на мировых рынках. Я ездил в Москву и Киев, чтобы предложить решения существующей проблемы. С тех пор мы ежедневно вели интенсивные закулисные переговоры. Теперь же потребуется немало технической работы, чтобы материализовать прогресс, достигнутый за столом переговоров", – заявил он.

Гутерриш поблагодарил официальных лиц, которые участвовали в переговорах в Турции.

"Сегодня [13 июля] был сделан важный шаг на пути к достижению всеобъемлющего соглашения. Но мы не должны забывать, что переговоры проходят в разгар кровавого конфликта. Люди по-прежнему гибнут. Обнадеживающие новости из Стамбула демонстрируют важность диалога", – сказал генсек ООН.

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Переговоры Украины, России, Турции и ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна длились 1,5 часа.

По данным агентства Reuters, РФ согласилась "на перемирие на время движения грузов", а Турция при поддержке ООН – инспектировать корабли, чтобы "развеять опасения России по поводу контрабанды оружия".

Российское пропагандистское агентство "Интерфакс" также сообщило, что РФ хочет инспектировать корабли, чтобы исключить "контрабандный привоз оружия". РФ пообещала "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс. "Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", – подчеркнул глава государства.

В МИД Турции сообщили, что на переговорах Турции, России, Украины при участии ООН по вопросу открытия морских путей для экспорта украинского зерна была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

12 июля к дунайским портам Украины вышли 16 торговых судов, которые планируют загрузить украинским зерном. Еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, Стамбул, война России против Украины, Антониу Гутерриш, зерно
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