Путин в Тегеране встретился с Эрдоганом. Два президента говорили об экспорте зерна из Украины

Эрдоган и Путин в последний раз встречались в Сочи 29 сентября 2021 года Фото: kremlin.ru

Путин, в частности, поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия Турции в вопросе разблокирования экспорта зерна из морских портов Украины.

"За предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", – сказал российский президент.

Эрдоган заявил, что делегация РФ продемонстрировала очень позитивный подход на последних переговорах в Стамбуле – "результат, который мы получим, окажет положительное влияние на весь мир", его цитирует "Анадолу".

Эрдоган и Путин в последний раз встречались в Сочи 29 сентября 2021 года.