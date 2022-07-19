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Путин в Тегеране встретился с Эрдоганом. Два президента говорили об экспорте зерна из Украины

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Эрдоган и Путин в последний раз встречались в Сочи 29 сентября 2021 года
Эрдоган и Путин в последний раз встречались в Сочи 29 сентября 2021 года
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 19 июля провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране в рамках рабочего визита в Иран. Расшифровка разговора двух политиков перед началом переговоров опубликована на сайте Кремля.

Путин, в частности, поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия Турции в вопросе разблокирования экспорта зерна из морских портов Украины.

"За предоставление турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", – сказал российский президент.

Эрдоган заявил, что делегация РФ продемонстрировала очень позитивный подход на последних переговорах в Стамбуле – "результат, который мы получим, окажет положительное влияние на весь мир", его цитирует "Анадолу".

Эрдоган и Путин в последний раз встречались в Сочи 29 сентября 2021 года.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иран, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, переговоры, экспорт, Тегеран, вторжение, Стамбул, президент, визит, блокирование, корабли, встреча, морские порты Украины, зерно
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