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Путин в Иране собирается обсудить войну в Сирии и вывоз украинского зерна

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В Тегеране глава РФ встретится с президентами Турции и Ирана
В Тегеране глава РФ встретится с президентами Турции и Ирана
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Иран. Об этом 18 июля сообщил сайт Кремля.

В пресс-службе заявили, что в Иране он проведет встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая будет посвящена "совместным шагам в целях установления прочного мира и стабильности в Сирии".

По информации российской газеты "Ведомости", Путин также обсудит с Эрдоганом вопрос вывоза зерна из украинских портов, заблокированных из-за нападения РФ. 13 июля переговоры на эту тему прошли в Стамбуле.

Как пишет турецкое агентство "Анадолу", на саммите в Тегеране речь пойдет о "текущих событиях в Сирии, борьбе с террористическими организациями, такими как "Рабочая партия Курдистана" и ИГИЛ, усилиях по политическому урегулированию, гуманитарной ситуации и добровольном возвращении сирийцев в страну".

Теги: Россия, Владимир Путин, Сирийский конфликт, Иран, ядерная энергетика, Турция, Реджеп Эрдоган, санкции, переговоры, Али Хаменеи, саммит, война России против Украины, зерно
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