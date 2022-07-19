Российские оккупанты нанесли ракетный удар по заводам в Краматорске – мэр

"Снова неспокойное утро в Краматорске – ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", – написал Гончаренко.
Подробностей власти пока не публиковали.
Оккупанты регулярно наносят авиаракетные удары по Краматорску. 14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля снова атаковали Краматорск, 16-го и 18-го июля Гончаренко также сообщал об обстрелах.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.
По данным британской разведки, сейчас войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.