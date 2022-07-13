На этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску

В британской разведке считают, что Славянск остается одной из целей оккупантов Фото: EPA

"На Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску. Городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями на этом этапе операции", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/VKRO6AmwhR — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 13, 2022