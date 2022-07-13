На этой неделе войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску

"На Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску. Городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями на этом этапе операции", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 13, 2022
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В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.