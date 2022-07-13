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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили штурм оккупантов на славянском направлении – Генштаб ВСУ

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ВСУ не исключают продолжения штурмовых действий со стороны российских оккупантов
ВСУ не исключают продолжения штурмовых действий со стороны российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на славянском направлении. Об этом 13 июля в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары возле Берестового.

Помимо этого, авиационные удары противник нанес на краматорском направлении в районе Верхнекаменского, а также недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Славянск, Генштаб ВСУ, штурм, ВСУ, война России против Украины
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