Украинские военные отбили штурм оккупантов на славянском направлении – Генштаб ВСУ

"Штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары возле Берестового.

Помимо этого, авиационные удары противник нанес на краматорском направлении в районе Верхнекаменского, а также недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)