Украинские военные отбили штурм оккупантов на славянском направлении – Генштаб ВСУ

"Штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина украинские защитники успешно отбили. Не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм – Славянск", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары возле Берестового.
Помимо этого, авиационные удары противник нанес на краматорском направлении в районе Верхнекаменского, а также недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.