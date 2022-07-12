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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты расстреляли десятки жителей Изюма на горе Кременец, куда местные ходят, чтобы позвонить родным – прокуратура

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Мирных жителей Изюма оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами
Мирных жителей Изюма оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

По меньшей мере один человек погиб и около 10 получили ранения 8 июля во время обстрела российскими войсками мирных жителей на горе Кременец во временно оккупированном Изюме Харьковской области, сообщает 12 июля пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками мирного населения. Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются, добавили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02qCRq76wiCFQpWRGGRztPGc8nXKBTga3o1S1uMH77DouKdi8fWqMgGHSgpsGficfbl

По информации издания Kharkiv Today, 8 июля горожане пришли на гору звонить по мобильным телефонам – это единственное место в районе Изюма, где работает украинская мобильная связь. По свидетельствам очевидцев, пишет издание, в тот день на Кременец приехали десятки людей. Около 14.00 российские оккупанты нанесли удар по горе кассетными боеприпасами.

"Орки всегда стояли на горе и слушали, что говорят люди. А именно в этот день ни одного не было", – рассказала Kharkiv Today волонтер Юлия Чередник.

Она добавила, что захватчики боятся этих разговоров на горе – якобы люди, которые звонят родственникам или выезжают из города в эвакуацию, могут сдать ВСУ их позиции.

Оккупанты не позволяют жителям Изюма самостоятельно хоронить умерших, даже если смерть наступает по естественным причинам. Поэтому, пишет издание, точное количество погибших и раненых неизвестно пока даже их родственникам.

Контекст:

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно, после освобождения населенных пунктов продолжают находить убитых оккупантами местных жителей.

Согласно опубликованным 4 июля данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения убиты и ранены не менее 11 тыс. мирных украинских жителей.

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

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