Оккупанты расстреляли десятки жителей Изюма на горе Кременец, куда местные ходят, чтобы позвонить родным – прокуратура

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками мирного населения. Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.
Данные о пострадавших уточняются, добавили в прокуратуре.
По информации издания Kharkiv Today, 8 июля горожане пришли на гору звонить по мобильным телефонам – это единственное место в районе Изюма, где работает украинская мобильная связь. По свидетельствам очевидцев, пишет издание, в тот день на Кременец приехали десятки людей. Около 14.00 российские оккупанты нанесли удар по горе кассетными боеприпасами.
"Орки всегда стояли на горе и слушали, что говорят люди. А именно в этот день ни одного не было", – рассказала Kharkiv Today волонтер Юлия Чередник.
Она добавила, что захватчики боятся этих разговоров на горе – якобы люди, которые звонят родственникам или выезжают из города в эвакуацию, могут сдать ВСУ их позиции.
Оккупанты не позволяют жителям Изюма самостоятельно хоронить умерших, даже если смерть наступает по естественным причинам. Поэтому, пишет издание, точное количество погибших и раненых неизвестно пока даже их родственникам.
Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно, после освобождения населенных пунктов продолжают находить убитых оккупантами местных жителей.
Согласно опубликованным 4 июля данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения убиты и ранены не менее 11 тыс. мирных украинских жителей.
Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.