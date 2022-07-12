Оккупанты расстреляли десятки жителей Изюма на горе Кременец, куда местные ходят, чтобы позвонить родным – прокуратура

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками мирного населения. Уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются, добавили в прокуратуре.

По информации издания Kharkiv Today, 8 июля горожане пришли на гору звонить по мобильным телефонам – это единственное место в районе Изюма, где работает украинская мобильная связь. По свидетельствам очевидцев, пишет издание, в тот день на Кременец приехали десятки людей. Около 14.00 российские оккупанты нанесли удар по горе кассетными боеприпасами.

"Орки всегда стояли на горе и слушали, что говорят люди. А именно в этот день ни одного не было", – рассказала Kharkiv Today волонтер Юлия Чередник.

Она добавила, что захватчики боятся этих разговоров на горе – якобы люди, которые звонят родственникам или выезжают из города в эвакуацию, могут сдать ВСУ их позиции.

Оккупанты не позволяют жителям Изюма самостоятельно хоронить умерших, даже если смерть наступает по естественным причинам. Поэтому, пишет издание, точное количество погибших и раненых неизвестно пока даже их родственникам.