В ЕС заявили, что военные преступления РФ в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице

"Мы чтим 27-ю годовщину памяти всех жертв и всех пропавших без вести геноцида в Сребренице. Мы стоим вместе, в горе, с родными и близкими, пережившими геноцид. Однако и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания о тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", – говорится в заявлении.

Боррель и Варгейи подчеркнули, что нужно помнить геноцид в Сребренице как часть общей европейской истории.

"Когда мы видим, что безопасность и стабильность Европы и международный порядок, основанный на правилах, глубоко поколеблены, нам напоминают о необходимости встать на защиту мира, человеческого достоинства и общечеловеческих ценностей. Европа не забыла о том, что произошло в Сребренице, и о нашей собственной ответственности за то, что мы не смогли предотвратить и остановить геноцид. В Сребренице Европа потерпела неудачу, и мы столкнулись со своим позором", – заявили политики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)