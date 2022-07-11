В ЕС заявили, что военные преступления РФ в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице

"Мы чтим 27-ю годовщину памяти всех жертв и всех пропавших без вести геноцида в Сребренице. Мы стоим вместе, в горе, с родными и близкими, пережившими геноцид. Однако и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания о тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", – говорится в заявлении.
Боррель и Варгейи подчеркнули, что нужно помнить геноцид в Сребренице как часть общей европейской истории.
"Когда мы видим, что безопасность и стабильность Европы и международный порядок, основанный на правилах, глубоко поколеблены, нам напоминают о необходимости встать на защиту мира, человеческого достоинства и общечеловеческих ценностей. Европа не забыла о том, что произошло в Сребренице, и о нашей собственной ответственности за то, что мы не смогли предотвратить и остановить геноцид. В Сребренице Европа потерпела неудачу, и мы столкнулись со своим позором", – заявили политики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 10 июля размещены верифицированные данные о 750 оккупантах.