В Раде создали спецкомиссию по вопросам права в условиях российской агрессии

За проект постановления №7491 проголосовали 277 парламентариев.
Возглавил комиссию депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов, он же инициировал ее создание.
Как говорится в пояснительной записке, комиссия будет заниматься разработкой законопроектов по имплементации принципов и норм международного гуманитарного и уголовного права и подготовкой законопроектов по вопросам защиты населения в зоне боевых действия и на оккупированных территориях.
Также члены комиссии должны сотрудничать с уполномоченным ВР по правам человека и с международными организациями.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галерей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 29 июня размешены верифицированные данные о 610 оккупантах.