В Раде создали спецкомиссию по вопросам права в условиях российской агрессии

Комиссия будет заниматься имплементацией международного гуманитарного и уголовного права Фото: rada.gov.ua

За проект постановления №7491 проголосовали 277 парламентариев.

Возглавил комиссию депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов, он же инициировал ее создание.

Как говорится в пояснительной записке, комиссия будет заниматься разработкой законопроектов по имплементации принципов и норм международного гуманитарного и уголовного права и подготовкой законопроектов по вопросам защиты населения в зоне боевых действия и на оккупированных территориях.

Также члены комиссии должны сотрудничать с уполномоченным ВР по правам человека и с международными организациями.