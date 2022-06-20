Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию с заявлением, "защищающим и укрепляющим семейные ценности" – Минсоцполитики

В Минсоцполитики подчеркнули, что ратификация конвенции критически важна в условиях широкомасштабной войны РФ против Украины Фото: rbc.ua

В ведомстве отмечают, что ратификации Стамбульской конвенции предшествовала широкая общественная дискуссия, в результате которой Украина ратифицировала ее с "заявлением, защищающим и укрепляющим семейные ценности украинского общества".

"В нем указано, что Украина не рассматривает ни одно из положений конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции Украины и Семейного кодекса Украины, других законов Украины относительно институтов брака, семьи и усыновления или вмешиваться в право родителей воспитывать своих детей в соответствии с собственными убеждениями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Конституции Украины, ни одна идеология не признается государством как обязательная и не подлежит внедрению.

"Украина будет применять конвенцию в соответствии с ценностями, принципами и нормами, определенными Конституцией Украины, в частности, относительно защиты прав человека и основных свобод, равенства прав и возможностей женщин и мужчин, формирования ответственного материнства и отцовства, поддержки семьи и охраны детства", – подчеркнули в министерстве.

В Минсоцполитики отметили, что ратификация конвенции позволит комплексно подходить к борьбе с насилием в отношении женщин, что критически важно в условиях широкомасштабной войны РФ против Украины.

"Ратификация Стамбульской конвенции является очень своевременным шагом, поскольку дает инструменты для действенной защиты украинок и украинцев за рубежом от домашнего насилия и насилия в отношении женщин. В условиях, когда около 5 млн человек, спасаясь от войны, переместились за пределы Украины, важность международного сотрудничества в этом направлении сложно переоценить", – говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Владимир Зеленский внес законопроект о ратификации конвенции в Раду 18 июня 2022 года. 20 июня Рада его приняла.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, нормы украинских законов о предотвращении и противодействии домашнему насилию уже приведены в соответствие с положениями конвенции и активно имплементируются в Украине.

В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина напоминала, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, которые вызывают опасения у религиозного сообщества. Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты украинцев за рубежом. Кроме того, ратификация позволит Украине стать объектом общеевропейского мониторинга.