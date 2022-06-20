Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию с заявлением, "защищающим и укрепляющим семейные ценности" – Минсоцполитики

В ведомстве отмечают, что ратификации Стамбульской конвенции предшествовала широкая общественная дискуссия, в результате которой Украина ратифицировала ее с "заявлением, защищающим и укрепляющим семейные ценности украинского общества".
"В нем указано, что Украина не рассматривает ни одно из положений конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции Украины и Семейного кодекса Украины, других законов Украины относительно институтов брака, семьи и усыновления или вмешиваться в право родителей воспитывать своих детей в соответствии с собственными убеждениями", – говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно Конституции Украины, ни одна идеология не признается государством как обязательная и не подлежит внедрению.
"Украина будет применять конвенцию в соответствии с ценностями, принципами и нормами, определенными Конституцией Украины, в частности, относительно защиты прав человека и основных свобод, равенства прав и возможностей женщин и мужчин, формирования ответственного материнства и отцовства, поддержки семьи и охраны детства", – подчеркнули в министерстве.
В Минсоцполитики отметили, что ратификация конвенции позволит комплексно подходить к борьбе с насилием в отношении женщин, что критически важно в условиях широкомасштабной войны РФ против Украины.
"Ратификация Стамбульской конвенции является очень своевременным шагом, поскольку дает инструменты для действенной защиты украинок и украинцев за рубежом от домашнего насилия и насилия в отношении женщин. В условиях, когда около 5 млн человек, спасаясь от войны, переместились за пределы Украины, важность международного сотрудничества в этом направлении сложно переоценить", – говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Владимир Зеленский внес законопроект о ратификации конвенции в Раду 18 июня 2022 года. 20 июня Рада его приняла.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, нормы украинских законов о предотвращении и противодействии домашнему насилию уже приведены в соответствие с положениями конвенции и активно имплементируются в Украине.
В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина напоминала, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, которые вызывают опасения у религиозного сообщества. Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты украинцев за рубежом. Кроме того, ратификация позволит Украине стать объектом общеевропейского мониторинга.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле.
Конвенция подписана 46 странами и Европейским Союзом. По данным Совета Европы, Украина станет 36-м государством, ратифицировавшим ее.
Украина подписала конвенцию в 2011 году, но до нынешнего момента не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги.
В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.
В 2020 году такая петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, и президент Владимир Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. но этого не произошло. 25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине.
30 ноября 2021 года Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента.