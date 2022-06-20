В Совете Европы и ПАСЕ приветствовали ратификацию Радой Стамбульской конвенции

Пейчинович-Бурич назвала решение Рады "шагом вперед в защите женщин и девочек от всех форм насилия" Фото: coe.int

"Поскольку женщины и девочки особенно уязвимы во время конфликта, я горячо приветствую принятие украинским парламентом Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульской конвенции). Это огромный шаг вперед в защите женщин и девочек от всех форм насилия, будь то в Украине или за рубежом", – заявила она.

Пейчинович-Бурич поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского, вице-премьера Ольгу Стефанишину, депутатов Верховной Рады за то, что "они еще раз продемонстрировали лидерство и мужество, а также за продолжение наших предыдущих дискуссий по этой теме", последняя из которых состоялась 9 мая во время ее визита в Киев.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс также приветствовал ратификацию конвенции Верховной Радой. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!" – написал он.

I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH — Tiny Kox (@PACE_President) June 20, 2022

Евросоюз и Совет Европы неоднократно призывали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и, хотя это рамочный документ, в Западной Европе его рассматривают как "маркер цивилизованности, которому отвечают все государства – кандидаты в члены ЕС", говорится в статье главреда "Европейской правды" Сергея Сидоренко.

По информации "Украинской правды", требование ратифицировать Стамбульскую конвенцию непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса Украины как кандидата на членство в Евросоюзе.