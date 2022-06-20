В Совете Европы и ПАСЕ приветствовали ратификацию Радой Стамбульской конвенции

"Поскольку женщины и девочки особенно уязвимы во время конфликта, я горячо приветствую принятие украинским парламентом Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульской конвенции). Это огромный шаг вперед в защите женщин и девочек от всех форм насилия, будь то в Украине или за рубежом", – заявила она.
Пейчинович-Бурич поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского, вице-премьера Ольгу Стефанишину, депутатов Верховной Рады за то, что "они еще раз продемонстрировали лидерство и мужество, а также за продолжение наших предыдущих дискуссий по этой теме", последняя из которых состоялась 9 мая во время ее визита в Киев.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс также приветствовал ратификацию конвенции Верховной Радой. Об этом он написал в своем Twitter.
"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!" – написал он.
I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH— Tiny Kox (@PACE_President) June 20, 2022
Евросоюз и Совет Европы неоднократно призывали Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и, хотя это рамочный документ, в Западной Европе его рассматривают как "маркер цивилизованности, которому отвечают все государства – кандидаты в члены ЕС", говорится в статье главреда "Европейской правды" Сергея Сидоренко.
По информации "Украинской правды", требование ратифицировать Стамбульскую конвенцию непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка для утверждения статуса Украины как кандидата на членство в Евросоюзе.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле.
Конвенция подписана 46 странами и Европейским Союзом. По данным Совета Европы, Украина станет 36-м государством, ратифицировавшим ее.
Украина подписала конвенцию в 2011 году, но до нынешнего момента не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги.
В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.
В 2020 году такая петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, и президент Владимир Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. но этого не произошло. 25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине.
30 ноября 2021 года Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента.
Зеленский внес законопроект о ратификации конвенции в Раду 18 июня 2022 года. 20 июня Рада его приняла.