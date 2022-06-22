"Мы разделяем европейские ценности". Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации, – написал глава государства в Facebook. – Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность".

Ратификация Стамбульской конвенции "усилит правовую защиту пострадавших и обеспечит им доступ к правосудию, позволит защитить украинских граждан, пострадавших от насилия, не только в Украине, но и за рубежом", отметил пресс-центр Офиса президента.

"Согласно закону, подписанному президентом, ни одна идеология в Украине не признается государством как обязательная и не подлежит внедрению. Украина будет применять конвенцию в соответствии с ценностями, принципами и нормами, определенными Конституцией Украины, в частности, по защите прав человека и основных свобод, равенству прав и возможностей женщин и мужчин, формированию ответственного материнства и отцовства, поддержке семьи и охране детства", – говорится в сообщении.