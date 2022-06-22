"Мы разделяем европейские ценности". Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации, – написал глава государства в Facebook. – Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность".
Ратификация Стамбульской конвенции "усилит правовую защиту пострадавших и обеспечит им доступ к правосудию, позволит защитить украинских граждан, пострадавших от насилия, не только в Украине, но и за рубежом", отметил пресс-центр Офиса президента.
"Согласно закону, подписанному президентом, ни одна идеология в Украине не признается государством как обязательная и не подлежит внедрению. Украина будет применять конвенцию в соответствии с ценностями, принципами и нормами, определенными Конституцией Украины, в частности, по защите прав человека и основных свобод, равенству прав и возможностей женщин и мужчин, формированию ответственного материнства и отцовства, поддержке семьи и охране детства", – говорится в сообщении.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ не ратифицировала.
Зеленский зарегистрировал законопроект №0157 о ратификации конвенции 18 июня. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ратификация конвенции будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, которая последовательно придерживается взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека.
Согласно документу, нормы украинских законов о предотвращении и противодействии домашнему насилию уже приведены в соответствие с положениями конвенции и активно имплементируются в Украине.
Законопроект был согласован с омбудсменом Рады, правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики, правительственным уполномоченным по правам лиц с инвалидностью, Конфедерацией работодателей Украины, Офисом генпрокурора, общественным советом при Минсоцполитики.
В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина напоминала, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, которые вызывают опасения у религиозного сообщества. Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты украинцев за рубежом.
По данным Совета Европы, Украина стала 36-м государством, ратифицировавшим Стамбульскую конвенцию.