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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска в Украине совершают военные преступления – ООН

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В докладе ООН сообщается, что с 24 февраля по 15 мая в Украине от российской агрессии погибли почти 4 тыс. человек, около 4,5 тыс. ранены
В докладе ООН сообщается, что с 24 февраля по 15 мая в Украине от российской агрессии погибли почти 4 тыс. человек, около 4,5 тыс. ранены
Фото: EPA

Действия, совершенные армией Российской Федерации на территории Украины, нарушают международное гуманитарное право и права человека и содержат признаки военных преступлений. Об этом 29 июня заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на презентации доклада в Украинском кризисном медиацентре.

Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале центра.

"Вооруженное нападение России на Украину оказало разрушающее влияние на соблюдение прав человека по всей стране. Мы зафиксировали нарушения международного права по правам человека и международного гуманитарного права, в частности военные преступления", – сказала Богнер.

В докладе ООН сообщается, что с 24 февраля по 15 мая в Украине в результате боевых действий погибли 3924 человека и 4444 ранены.

"Большинство потерь гражданского населения, которые мы зафиксировали с 24 февраля, было вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия. Регулярно велись обстрелы из тяжелой артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, включая оружие, способное нести кассетные боеприпасы", – отметила глава миссии.

Как сказано в докладе, в результате боевых действий серьезно пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома: зафиксированы повреждения или разрушения 182 медицинских и 230 учебных заведений. "Атаки также подвергали опасности жизни гражданских лиц и нарушали другие права человека, в частности право на здоровье, труд, образование и жилье", – говорится в документе.

Масштабные боевые действия повлекли за собой и массовое перемещение гражданского населения, отмечается в докладе, что имело серьезные последствия для "реализации их [украинцев] прав человека, включая экономические и социальные права". По данным ООН, более 6,2 млн человек покинули страну, более 8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

ВИДЕО
Видео: Український медіа-центр / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галерей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 29 июня размешены верифицированные данные о 610 оккупантах.

Теги: Россия, Украина, ООН, права человека, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, разрушения
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