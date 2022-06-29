Российские войска в Украине совершают военные преступления – ООН

В докладе ООН сообщается, что с 24 февраля по 15 мая в Украине от российской агрессии погибли почти 4 тыс. человек, около 4,5 тыс. ранены Фото: EPA

Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале центра.

"Вооруженное нападение России на Украину оказало разрушающее влияние на соблюдение прав человека по всей стране. Мы зафиксировали нарушения международного права по правам человека и международного гуманитарного права, в частности военные преступления", – сказала Богнер.

В докладе ООН сообщается, что с 24 февраля по 15 мая в Украине в результате боевых действий погибли 3924 человека и 4444 ранены.

"Большинство потерь гражданского населения, которые мы зафиксировали с 24 февраля, было вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия. Регулярно велись обстрелы из тяжелой артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, включая оружие, способное нести кассетные боеприпасы", – отметила глава миссии.

Как сказано в докладе, в результате боевых действий серьезно пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома: зафиксированы повреждения или разрушения 182 медицинских и 230 учебных заведений. "Атаки также подвергали опасности жизни гражданских лиц и нарушали другие права человека, в частности право на здоровье, труд, образование и жилье", – говорится в документе.

Масштабные боевые действия повлекли за собой и массовое перемещение гражданского населения, отмечается в докладе, что имело серьезные последствия для "реализации их [украинцев] прав человека, включая экономические и социальные права". По данным ООН, более 6,2 млн человек покинули страну, более 8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

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Видео: Український медіа-центр / YouTube