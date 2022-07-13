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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле

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Зеленский: Российские солдаты откровенно боятся наших Вооруженных сил
Зеленский: Российские солдаты откровенно боятся наших Вооруженных сил
Фото: EPA

Российские оккупанты не будут чувствовать себя в безопасности на оккупированных украинских территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения, опубликованного 12 июля его пресс-службой.

"Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины – на порядки сильнее, чем любые их "спецоперации". Российские солдаты – и мы это знаем по перехвату их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных сил", – заявил он.

Президент заявил, что "так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия".

"Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают, на нашей земле. Нет и капли смелости, чтобы признать поражение и вывести войска с украинской территории", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В последнее время на временно оккупированных территориях Украины произошло несколько взрывов на складах боеприпасов российских оккупантов. В частности, 8 июля склад боеприпасов горел в оккупированном Шахтерске Донецкой области.  9 июля ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов войск РФ в районе Чернобаевки Херсонской области.

11 июля взрывы произошли во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В областной военной администрации сообщали, что удар был по складу боеприпасов оккупантов. Также нанесен удар по складу боеприпасов армии РФ в Чаривном Херсонской области, информировало оперативное комендование "Юг" 12 июля.

Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 12 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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