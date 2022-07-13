Зеленский: Оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле

"Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины – на порядки сильнее, чем любые их "спецоперации". Российские солдаты – и мы это знаем по перехвату их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных сил", – заявил он.
Президент заявил, что "так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия".
"Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают, на нашей земле. Нет и капли смелости, чтобы признать поражение и вывести войска с украинской территории", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В последнее время на временно оккупированных территориях Украины произошло несколько взрывов на складах боеприпасов российских оккупантов. В частности, 8 июля склад боеприпасов горел в оккупированном Шахтерске Донецкой области. 9 июля ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов войск РФ в районе Чернобаевки Херсонской области.
11 июля взрывы произошли во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В областной военной администрации сообщали, что удар был по складу боеприпасов оккупантов. Также нанесен удар по складу боеприпасов армии РФ в Чаривном Херсонской области, информировало оперативное комендование "Юг" 12 июля.
Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 12 июля.