Зеленский: Оккупанты уже хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле

"Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины – на порядки сильнее, чем любые их "спецоперации". Российские солдаты – и мы это знаем по перехвату их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных сил", – заявил он.

Президент заявил, что "так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия".

"Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают, на нашей земле. Нет и капли смелости, чтобы признать поражение и вывести войска с украинской территории", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)