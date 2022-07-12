ВСУ взорвали склад боеприпасов оккупантов в Чаривном Херсонской области – ОК "Юг"

"Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном", – говорится в сообщении.
Вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали склад боеприпасов армии РФ.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе "референдум" о "присоединении" к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.