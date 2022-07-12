"Фейерверк на ночь". В Новой Каховке взорвали склад боеприпасов оккупантов. Видео

"В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко", – написал он.
Хлань призвал жителей города быть осторожными и не приближаться к месту детонации боеприпасов, а также опубликовал видео – взрывы продолжаются, начался пожар.
Подрыв боеприпасов в Новой Каховке подтвердил также спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.
Также о подрыве склада в Новой Каховке сообщают и публикуют видео и фото украинские журналисты Юрий Бутусов, Андрей Цаплиенко и Роман Бочкала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.