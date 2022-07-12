"Фейерверк на ночь". В Новой Каховке взорвали склад боеприпасов оккупантов. Видео

Подрыв произошел сегодня вечером, в Херсонской ОВА призвали местных жителей не приближаться к взрывающемуся складу Фото: Bochkala_WAR / Telegram

"В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко", – написал он.

Хлань призвал жителей города быть осторожными и не приближаться к месту детонации боеприпасов, а также опубликовал видео – взрывы продолжаются, начался пожар.

Подрыв боеприпасов в Новой Каховке подтвердил также спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук.

Также о подрыве склада в Новой Каховке сообщают и публикуют видео и фото украинские журналисты Юрий Бутусов, Андрей Цаплиенко и Роман Бочкала.

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