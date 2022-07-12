ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Фейерверк на ночь". В Новой Каховке взорвали склад боеприпасов оккупантов. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подрыв произошел сегодня вечером, в Херсонской ОВА призвали местных жителей не приближаться к взрывающемуся складу
Подрыв произошел сегодня вечером, в Херсонской ОВА призвали местных жителей не приближаться к взрывающемуся складу
Фото: Bochkala_WAR / Telegram

Вечером 11 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвали склад боеприпасов армии РФ. Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… потому что это значит, что ВСУ близко", – написал он. 

Хлань призвал жителей города быть осторожными и не приближаться к месту детонации боеприпасов, а также опубликовал видео – взрывы продолжаются, начался пожар. 

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/907256250120289/

Подрыв боеприпасов в Новой Каховке подтвердил также спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук. 

Также о подрыве склада в Новой Каховке сообщают и публикуют видео и фото украинские журналисты Юрий БутусовАндрей Цаплиенко и Роман Бочкала.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Юрий Бутусов, боеприпасы, Андрей Цаплиенко, Роман Бочкала, война России против Украины, взрывы, Новая Каховка, Сергей Братчук, Сергей Хлань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (321561)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (137975)
3
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (45447)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (44488)
5
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (33657)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (30013)
7
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (25249)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (25218)
 
 
 
 