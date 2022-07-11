Зеленский приказал деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы – Резников

Глава Минобороны отметил, что деоккупация необходима не только экономике – она имеет большое политическое значение.

Для этого Украина, сказал он изданию, собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием. По словам Резникова, президент Украины Владимир Зеленский поручил высшему военному руководству страны разработать соответствующие планы.

Ответственность самого министра при этом распространяется на контакты с союзниками, объяснил Резников. После того как Генштаб Украины составил план, а генералы рассказали, какое требуется вооружение для выполнения поставленной Зеленским цели, глава Минобороны пишет письма коллегам в странах-партнерах, после чего принимаются те или иные политические решения.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.