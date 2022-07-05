Украинские военные деоккупировали 1028 населенных пунктов – Офис президента

Он подчеркнул, что в деоккупированных городах и поселках проводятся работы по восстановлению инфраструктуры.

В частности, разминированы 434 населенных пункта. В 651-м возобновила работу Национальная полиция.

"Органы местного самоуправления заработали в 691 населенном пункте", – добавил Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска зашли в 3600 населенных пунктов Украины, более 1000 из них уже освободили ВСУ, еще 2600 – предстояло освободить.