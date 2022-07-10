"Будут огромные бои". Жителей Херсонской области призывают выехать или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ

Он подчеркнул, что знает: выехать из Херсонской области сейчас тяжело и не у всех есть такая возможность, но это необходимо.

"Тем, кто никак не может это сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", – сказал Соболевский.

Он отметил, что в последнее время у ВСУ все больше успехов на этом направлении.

8 июля вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также призвала жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться "всеми возможными способами", сообщила "Украинская правда".

Она также заявила, что выезжать необходимо даже через Крым или Россию, позднее власти "найдут возможность помочь людям вернуться". "Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают", – сказала Верещук.

По ее словам, возможности эвакуироваться с оккупированного юга Украины есть, "горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует". Она не стала публично озвучивать подробности из соображений безопасности.

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Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в середине июня отмечал, что российские захватчики не выпускают людей из оккупированных районов Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, сложно выехать даже в аннексированный Крым. В то же время Самойленко призвал жителей Херсонской области по возможности выехать из оккупированных районов, пусть через Крым, чтобы ВСУ было легче освободить регион.

В начале июля мэр временно захваченного россиянами города Олешки Херсонской области призвал жителей "ехать подальше"от мест, где расположены оккупанты и их техника и не быть "живым щитом для врагов". "ВСУ идут!" – пояснил мэр.