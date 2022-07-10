ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будут огромные бои". Жителей Херсонской области призывают выехать или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Власти просят мирных жителей эвакуироваться из оккупированных районов Херсонской области
Власти просят мирных жителей эвакуироваться из оккупированных районов Херсонской области
Фото: depositphotos.com (архив)

В Херсонском областном совете снова призвали жителей оккупированных районов как можно скорее уехать или, если такой возможности нет, подготовить укрытие, потому что ВСУ вскоре будут освобождать регион. Об этом заявил в эфире телемарафона 9 июля первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает "Бабель".

Он подчеркнул, что знает: выехать из Херсонской области сейчас тяжело и не у всех есть такая возможность, но это необходимо. 

"Тем, кто никак не может это сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", – сказал Соболевский.

Он отметил, что в последнее время у ВСУ все больше успехов на этом направлении.

8 июля вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также призвала жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться "всеми возможными способами", сообщила "Украинская правда"

Она также заявила, что выезжать необходимо даже через Крым или Россию, позднее власти "найдут возможность помочь людям вернуться". "Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают", – сказала Верещук.

По ее словам, возможности эвакуироваться с оккупированного юга Украины есть, "горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует". Она не стала публично озвучивать подробности из соображений безопасности. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в середине июня отмечал, что российские захватчики не выпускают людей из оккупированных районов Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, сложно выехать даже в аннексированный Крым. В то же время Самойленко призвал жителей Херсонской области по возможности выехать из оккупированных районов, пусть через Крым, чтобы ВСУ было легче освободить регион

В начале июля мэр временно захваченного россиянами города Олешки Херсонской области призвал жителей "ехать подальше"от мест, где расположены оккупанты и их техника и не быть "живым щитом для врагов". "ВСУ идут!" – пояснил мэр.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. 

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Украинские чиновники неоднократно отмечали, что российские оккупанты блокируют выезд с оккупированных территорий Херсонской области и выехать оттуда на подконтрольную Украине территорию очень сложно или невозможно.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины, деоккупация, Юрий Соболевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay
"Когда сказал, что я из Украины, в глазах Мартина увидел сочувствие". Украинский музыкант рассказал, как оказался на одной сцене с Coldplay G
Галина ГРИШИНА
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
Арфуш о решении EBU проводить "Евровидение" в другой стране: Миллионы тратили свои деньги ради победы Украины, а им говорят: "Пошли вы все"
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (124927)
2
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (70374)
3
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (52138)
4
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (38058)
5
Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Данилюка. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото (18985)
6
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна (18620)
7
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать (16075)
8
Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео (15334)
 
 
 
 