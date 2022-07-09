Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской обладминистрации

Бурий (на фото слева) был заместителем Лагуты Фото: khor.gov.ua

В документе сказано, что увольнение Лагуты происходит "согласно подданному им заявлению".

Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы обладминистрации Дмитрия Бутрия.

Бутрий был заместителем Лагуты с февраля.

Зеленский назначил Лагуту председателем Херсонской ОГА указом от 26 октября 2021 года, он заменил на этом посту тогдашнего кандидата в нардепы, а ныне народного депутата от "Слуги народа" Сергея Козыря.

28 июня 2022 года Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Лагуты с должности.