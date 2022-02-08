Зеленский уволил Дещицу и назначил нового посла в Польше

Дещица был послом Украины в Польше с осени 2014 года Фото: Andrii Deshchytsia

Зварыч занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.

Дещица был назначен послом в Польше в октябре 2014 года, перед этим несколько месяцев занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины. Находясь в этой должности, 14 июня 2014 года, во время митинга под посольством РФ, он публично назвал президента РФ Владимира Путина "х...йлом".