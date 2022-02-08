Зеленский уволил Дещицу и назначил нового посла в Польше

Зварыч занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а до этого был замдиректора департамента информационной политики МИД.
Дещица был назначен послом в Польше в октябре 2014 года, перед этим несколько месяцев занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины. Находясь в этой должности, 14 июня 2014 года, во время митинга под посольством РФ, он публично назвал президента РФ Владимира Путина "х...йлом".
Причина замены посла в Польше в указах не обозначена.
Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне в начале 2021 года, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква напоминал, что, согласно принципу ротации, средний срок работы посла в одной стране – около пяти лет.