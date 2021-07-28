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Почти 2 млн украинцев въехали в Польшу за полгода

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В Польше может работают примерно 1,5 млн граждан Украины
В Польше может работают примерно 1,5 млн граждан Украины
Фото: depositphotos.com

В первом полугодии этого года 1,9 млн граждан Украины въехали в Польшу, что на 23% меньше аналогичного периода 2020 года – 2,4 млн. Об этом 27 июля "Укринформу" сообщили в Госпогранслужбе.

В общем польско-украинскую границу за первые шесть месяцев года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 млн раз, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, которые пересекли границу, а граждане Польши – более 6%.

В первом полугодии этого года украинские-польскую границу пересекло более 1,5 млн единиц автотранспорта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло движение автобусов – на 53% (более 50 тыс.), грузовиков – на 23% (более 431 тыс.), а также личного автотранспорта – на 8% (более 964 тыс.).

В Польше работают примерно 1,5 млн граждан Украины. Их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, сообщал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Контекст:

В декабре 2018 года тогдашний министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в Польше работает 2 млн украинцев, из них 1 млн – легально.

В посольстве Украины в Польше в июле 2019 года рассказали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.

Теги: Польша, Андрей Дещица, граница, Госпогранслужба, украинцы
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