Почти 2 млн украинцев въехали в Польшу за полгода

В общем польско-украинскую границу за первые шесть месяцев года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 млн раз, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, которые пересекли границу, а граждане Польши – более 6%.

В первом полугодии этого года украинские-польскую границу пересекло более 1,5 млн единиц автотранспорта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло движение автобусов – на 53% (более 50 тыс.), грузовиков – на 23% (более 431 тыс.), а также личного автотранспорта – на 8% (более 964 тыс.).

В Польше работают примерно 1,5 млн граждан Украины. Их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, сообщал посол Украины в Польше Андрей Дещица.