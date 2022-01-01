Посол Украины в Польше ответил на вопрос, сколько украинцев находится на польской территории

"Сложно найти однозначное подтверждение того, сколько точно украинцев находится в Польше. Есть данные о количестве разрешений, выданных украинцам польскими органами на работу, проживание, количество выданных национальных виз, есть данные из реестра застрахованных лиц в Польше. Впрочем, все это в совокупности не дает полной картины. Я думаю, что можем говорить об около 2 млн граждан Украины", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что речь идет о тех украинцах, которые находятся в Польше легально.

"Понимая значение украинских работников для экономики Польши, власти страны пытаются создать условия для упрощения трудоустройства иностранцев, в частности, принимая изменения в закон об иностранцах", – объяснил Дещица.