В Польше погиб 23-летний украинец

В результате аварии один человек погиб, второй попал в больницу Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним – двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.

По информации СМИ, грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу.

Сразу после инцидента дорога на месте аварии была перекрыта, ведутся следственные действия.