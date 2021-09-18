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В Польше образовалась новая волна эмиграции украинцев – посол

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Дещица рассказал о помощи украинцам со стороны властей Польши
Дещица рассказал о помощи украинцам со стороны властей Польши
Фото: Андрій Дещиця / Facebook

Украинцы, которые легально находятся в Польше, чувствуют себя уверенно. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 18 сентября.

"Насколько они чувствуют себя уверенно и комфортно, это зависит от того, насколько они здесь легально или нелегально пребывают. Кто находится в стране легально, чувствуют себя уверенно, потому что, если что-то случилось, можно обратиться в полицию, в консульство. Многие поляки, с которыми я общаюсь, очень высоко ценят украинцев, которые сюда приезжают работать", – сказал дипломат.

По его словам, об украинцах поляки отзываются "как о высококвалифицированных инженерах, финансистах, банкирах".

"Они хотят работать, они не боятся работы. О них говорят только хорошие слова... Конечно, некоторые поляки тоже не очень хотят, чтобы украинцы сюда приезжали работать. Потому что им нужно равняться на темп работы наших людей... Мы чуть быстрее, мы готовы работать больше положенного времени, чтобы заработать больше. Поэтому конкуренция существует", – объяснил Дещица.

Среди вопросов, которые "необходимо улучшить в Польше, чтобы украинцы чувствовали себя более комфортно", посол назвал школы с украинским языком обучения, которых, по его данным, "очень мало".

"Да, наши граждане могут отправить своих детей в польские школы. Но если хотят, чтобы они учили украинский язык или культуру, таких школ очень мало, нужно их увеличивать. То же самое с телевидением – всего, кажется, одна программа в неделю [на украинском языке], это очень мало. В Польше образовалась уже новая волна эмиграции, они выпускают свою украинскую газету. Но, мне кажется, этого маловато для того количества украинцев, которое здесь пребывает", – рассказал Дещица.

Он отметил, что правительство Польши помогает в первую очередь тем переселенцам из Украины, у кого есть польские корни, особенно тем, кто получил карту поляка, "то есть смогли доказать, что у них прадеды, деды были польского происхождения".

Теги: Польша, правительство, Андрей Дещица, украинский язык, переселенцы, украинцы, эмиграция, дипломаты, школы, газета, посол, нелегалы, язык
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