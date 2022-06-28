Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА

Зеленский назначил Лагуту (на фото) главой Херсонской ОГА указом от 26 октября 2021 года Фото: president.gov.ua

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Лагуты Геннадия Николаевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации", – написал Мельничук.

Ожидается, что после решения Кабмина издать указ об увольнении Лагуты должен президент.

Глава государства Владимир Зеленский назначил Лагуту председателем Херсонской ОГА указом от 26 октября 2021 года, он заменил на этом посту тогдашнего кандидата в нардепы, а ныне народного депутата от "Слуги народа" Сергея Козыря.