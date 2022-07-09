Российские войска пытались прорваться на севере Херсонской области – командование "Юг"

Об этом в ночь на 9 июля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

Отмечается, что новых ударных группировок враг не создает, а придерживается в основном тактики контрбатарейной борьбы.

"Однако, в Херсонской области, в районе Князевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался", – говорится в сообщении.

Это не первая попытка прохода вражеских ДРГ в тыл подразделений ВСУ. Так, утром 6 июля в районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа до 10 человек, потеряв пять рашистов убитыми и одного раненым, отошла назад.

Война России против Украины. Главное (обновляется)