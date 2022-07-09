Российские войска пытались прорваться на севере Херсонской области – командование "Юг"

Об этом в ночь на 9 июля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
Отмечается, что новых ударных группировок враг не создает, а придерживается в основном тактики контрбатарейной борьбы.
"Однако, в Херсонской области, в районе Князевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался", – говорится в сообщении.
Это не первая попытка прохода вражеских ДРГ в тыл подразделений ВСУ. Так, утром 6 июля в районе Добрянки Херсонской области диверсионно-разведывательная группа до 10 человек, потеряв пять рашистов убитыми и одного раненым, отошла назад.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.