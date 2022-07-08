"Надо брать в огневой мешок". Жданов допустил, что ВСУ могут окружить Херсон за два дня

Если город удастся окружить, говорит эксперт, то после этого можно проводить спецоперацию либо выдвинуть ультиматум оккупантам с требованием сдаться. Жданов отмечает, что в случае успешной осады города расположенный рядом с ним Антоновский мост через Днепр нужно "отрезать" для врага.
"Тогда у них остается [для отступления] только река Днепр, на веслах, лодках... Личный состав можно вывезти, но надо брать в огневой мешок. Артиллерия должна работать по Днепру и не давать группировке выйти. Но самое главное – наличие резерва, необходимых сил и средств для того, чтобы обложить город", – пояснил эксперт.
По словам Жданова, сейчас действия ВСУ на юге рано называть полноценным контрнаступлением, скорее украинские силы проводят на херсонском направлении "контрнаступательные действия", которые имеют успех. На данном участке фронта идут ожесточенные позиционные бои, добавил Жданов.
"Мы пытаемся развивать этот успех максимально, сколько можем. Но там идут очень ожесточенные позиционные бои, работает артиллерия, авиация – как наша, так и российская. Друг друга лупят со страшной силой, они пытаются сдержать наше продвижение, мы пытаемся продвинуться вперед. Такая картина там складывается. Но говорить о том, что завтра мы пойдем в наступление, – нет, нечем. Пока что нечем", – подытожил он.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.