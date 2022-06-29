Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины – глава Национальной разведки США

Она сказала, что американская разведка продолжает наблюдать за главой Кремля, и считает, что он преследует "фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины".

По ее словам, спецслужбы США рассматривают три возможных сценария развития событий в ближайшей перспективе и считают наиболее вероятным затяжной конфликт, при котором войска РФ будут добиваться лишь незначительных успехов, без прорыва к цели Путина.

Еще два возможных, по оценке разведки, сценария:

крупный прогресс РФ;

успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении "небольших" успехов на юге страны, возможно, в районе Херсона или других оккупированных сейчас городах.

Как резюмировала Хейнс, "картина остается довольно мрачной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)