Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины – глава Национальной разведки США

Она сказала, что американская разведка продолжает наблюдать за главой Кремля, и считает, что он преследует "фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины".
По ее словам, спецслужбы США рассматривают три возможных сценария развития событий в ближайшей перспективе и считают наиболее вероятным затяжной конфликт, при котором войска РФ будут добиваться лишь незначительных успехов, без прорыва к цели Путина.
Еще два возможных, по оценке разведки, сценария:
Как резюмировала Хейнс, "картина остается довольно мрачной".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 125-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть территории Украины на севере, юге и востоке. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Сейчас оккупанты удерживают часть Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. С 2014 года под российской оккупацией находится украинский полуостров Крым.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.