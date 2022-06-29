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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины – глава Национальной разведки США

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По оценке Хейнс, картина войны "остается довольно мрачной"
По оценке Хейнс, картина войны "остается довольно мрачной"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины, а картина войны выглядит "довольно мрачной". Об этом заявила 29 июня глава Национальной разведки США Аврил Хейнс, пишет Reuters.

Она сказала, что американская разведка продолжает наблюдать за главой Кремля, и считает, что он преследует "фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины". 

По ее словам, спецслужбы США рассматривают три возможных сценария развития событий в ближайшей перспективе и считают наиболее вероятным затяжной конфликт, при котором войска РФ будут добиваться лишь незначительных успехов, без прорыва к цели Путина. 

Еще два возможных, по оценке разведки, сценария:

  • крупный прогресс РФ;
  • успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении "небольших" успехов на юге страны, возможно, в районе Херсона или других оккупированных сейчас городах. 

Как резюмировала Хейнс, "картина остается довольно мрачной". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 125-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть территории Украины на севере, юге и востоке. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Сейчас оккупанты удерживают часть Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. С 2014 года под российской оккупацией находится украинский полуостров Крым.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Херсон, оккупация, разведка, спецслужбы, война России против Украины, конфликт, Аврил Хейнс
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