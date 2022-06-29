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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон заявил, что Путин не начал бы войну против Украины, если бы был женщиной. В Кремле в ответ вспомнили о Фрейде

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Джонсон считает Путина примером "токсичной маскулинности"
Джонсон считает Путина примером "токсичной маскулинности"
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал развязавшего войну в Украине российского лидера Владимира Путина "примером токсичной маскулинности". Об этом он сказал 28 июня в интервью немецкому вещателю ZDF после саммита "Большой семерки".

"Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек", – сказал Джонсон, призвав к тому, чтобы женщины занимали больше руководящих должностей.

По заверению Джонсона, все "отчаянно хотят",  чтобы война закончилась, но Путин не идет на мирное соглашение. Поэтому, считает британский премьер, у президента Украины Владимира Зеленского пока нет возможностей "предложить сделку".

Цель и стратегия G7, по словам Джонсона, состоят в том, чтобы помочь Зеленскому достичь наилучшей переговорной позиции, если переговоры с Россией "когда-нибудь состоятся".

До этого Джонсон в начале общей встречи саммита G7 в Германии 26 июня высмеял "мужественность" Путина, поинтересовавшись, нужно ли лидерам "Большой семерки" обнажить грудь, как глава РФ на известном полуголом фото.

В Кремле уже отреагировали на заявление британского премьера. Спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" сказал, что "Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. 

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Украины, разрушая гражданскую инфраструктуру. РФ обвиняют в зверствах и военных преступлениях на территории Украины. Путин при этом регулярно делает заявления о том, что все цели российской "спецоперации" в Украине будут выполнены.

Президент США Джо Байден 26 марта после встречи с украинскими беженцами в Польше назвал Путина "мясником".

По данным проведенного в 18 странах опроса американской исследовательской организации Pew Research Center, Путин признан самым непопулярным политиком в мире.

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