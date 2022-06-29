Джонсон заявил, что Путин не начал бы войну против Украины, если бы был женщиной. В Кремле в ответ вспомнили о Фрейде

"Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек", – сказал Джонсон, призвав к тому, чтобы женщины занимали больше руководящих должностей.

По заверению Джонсона, все "отчаянно хотят", чтобы война закончилась, но Путин не идет на мирное соглашение. Поэтому, считает британский премьер, у президента Украины Владимира Зеленского пока нет возможностей "предложить сделку".

Цель и стратегия G7, по словам Джонсона, состоят в том, чтобы помочь Зеленскому достичь наилучшей переговорной позиции, если переговоры с Россией "когда-нибудь состоятся".

До этого Джонсон в начале общей встречи саммита G7 в Германии 26 июня высмеял "мужественность" Путина, поинтересовавшись, нужно ли лидерам "Большой семерки" обнажить грудь, как глава РФ на известном полуголом фото.

В Кремле уже отреагировали на заявление британского премьера. Спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" сказал, что "Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований".