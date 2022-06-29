Британия ввела санкции еще против 13 россиян из окружения Путина. Среди них – его племянница и олигарх Потанин

Среди них – Владимир Потанин, второй богатейший человек России по версии Forbes и владелец корпорации "Интеррос". По мнению британских властей, после вторжения России в Украину он продолжает поддерживать режим Путина и накапливать состояние, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банк".

Под санкции также попала Анна Цивилева, называемая в списке двоюродной племянницей Путина. Она – президент угледобывающей компании АО "Kolmar Group", а ее муж Сергей Цивилев занимает пост губернатора богатой углем Кемеровской области. Пара извлекла значительную пользу из своих отношений с главой РФ, говорится в сообщении. Kolmar Group также находится под санкциями.

Кроме того, санкции введены против:

Саида и Саит-Салама Гуцериевых – сына и брата бизнесмена Михаила Гуцериева;

Ивана Тирышкина – председателя совета директоров и акционера "СПБ биржи";

Руслана Байсарова – гендиректора Тувинской энергетической промышленной корпорации, председателя совета директоров "УСК Мост";

Михаила Перенчевича – хорватского бизнесмена;

Александра Чайко – командующего войсками Восточного военного округа РФ;

Сергея Рудского – начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первого заместителя начальника Генштаба РФ.

"Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем ослаблять российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что мы никого и ничего не упускаем из виду", – отмечает представитель кабинета министров, комментируя расширение списка.

Введенные санкции подразумевают замораживание активов в Великобритании, запрет на въезд и даже нахождение в стране транспорта, зарегистрированного на подсанкционных лиц.