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Британия ввела санкции еще против 13 россиян из окружения Путина. Среди них – его племянница и олигарх Потанин

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Жену губернатора Кемеровской области Анну Цивилеву британское правительство называет двоюродной племянницей Путина
Жену губернатора Кемеровской области Анну Цивилеву британское правительство называет двоюродной племянницей Путина
Фото: meduza.io

Правительство Великобритании добавило в санкционный список еще 13 человек из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди них – Владимир Потанин, второй богатейший человек России по версии Forbes и владелец корпорации "Интеррос". По мнению британских властей, после вторжения России в Украину он продолжает поддерживать режим Путина и накапливать состояние, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банк".

Под санкции также попала Анна Цивилева, называемая в списке двоюродной племянницей Путина. Она – президент угледобывающей компании АО "Kolmar Group", а ее муж Сергей Цивилев занимает пост губернатора богатой углем Кемеровской области. Пара извлекла значительную пользу из своих отношений с главой РФ, говорится в сообщении. Kolmar Group также находится под санкциями.

Кроме того, санкции введены против:

  • Саида и Саит-Салама Гуцериевых – сына и брата бизнесмена Михаила Гуцериева;
  • Ивана Тирышкина – председателя совета директоров и акционера "СПБ биржи";
  • Руслана Байсарова – гендиректора Тувинской энергетической промышленной корпорации, председателя совета директоров "УСК Мост";
  • Михаила Перенчевича – хорватского бизнесмена;
  • Александра Чайко – командующего войсками Восточного военного округа РФ;
  • Сергея Рудского – начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первого заместителя начальника Генштаба РФ.

"Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем ослаблять российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что мы никого и ничего не упускаем из виду", – отмечает представитель кабинета министров, комментируя расширение списка.

Введенные санкции подразумевают замораживание активов в Великобритании, запрет на въезд и даже нахождение в стране транспорта, зарегистрированного на подсанкционных лиц.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, санкции, Кемеровская область, война России против Украины, Владимир Потанин, Сергей Цивилев
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