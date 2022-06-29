Британия ввела санкции еще против 13 россиян из окружения Путина. Среди них – его племянница и олигарх Потанин

Среди них – Владимир Потанин, второй богатейший человек России по версии Forbes и владелец корпорации "Интеррос". По мнению британских властей, после вторжения России в Украину он продолжает поддерживать режим Путина и накапливать состояние, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банк".
Под санкции также попала Анна Цивилева, называемая в списке двоюродной племянницей Путина. Она – президент угледобывающей компании АО "Kolmar Group", а ее муж Сергей Цивилев занимает пост губернатора богатой углем Кемеровской области. Пара извлекла значительную пользу из своих отношений с главой РФ, говорится в сообщении. Kolmar Group также находится под санкциями.
Кроме того, санкции введены против:
"Пока Путин продолжает свое отвратительное нападение на Украину, мы будем ослаблять российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что мы никого и ничего не упускаем из виду", – отмечает представитель кабинета министров, комментируя расширение списка.
Введенные санкции подразумевают замораживание активов в Великобритании, запрет на въезд и даже нахождение в стране транспорта, зарегистрированного на подсанкционных лиц.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.